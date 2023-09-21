Зеленский, Дуда и Науседа встретились в Нью-Йорке

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Нью-Йорке с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Литовский президент на встрече заявил, что разногласия между двумя странами должны быть решены как можно быстрее, сообщает LTR, пишет УНН.

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«Разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно скорее из-за общей, важнейшей цели – защита Европы от агрессивной экспансионистской политики россии. Позиция Польши в оказании поддержки является исключительной. Необходимо найти решение, потому что дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным», - заявил Науседа.

По словам литовского президента, важно понимать, что речь идет не о безопасности отдельных стран, а всего региона и даже континента.

«Как показывает история, только совместными усилиями, поддержкой и помощью друг другу можно противостоять опасности внешних угроз. В то же время общественные разногласия, независимо от причин, не только подрывают единство, но и способствуют пропаганде врага», – подчеркнул Науседа.

Литовский президент поговорил с лидерами Украины и Польши об упрощении процедуры транспортировки зерна через Польшу и увеличении транзита через Литву, тем самым уменьшив давление.

В ближайшее время президент продолжит переговоры как с Украиной, так и с Польшей, отмечает издание.

Ранее

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда не смогли встретиться в Нью-Йорке из-за изменений в повестке дня на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Среди тем разговора должен был быть запрет на импорт украинского зерна.

Позже стало известно, что МИД Польши вызвал посла Украины Василия Зварича из-за заявления президента Зеленского о том что, «кое-кто в Европе разыгрывает солидарность и устраивает политический театр, делая из зерна триллер».

В тот же день в канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявили, что больше не передают оружие Украине, потому что сейчас вооружают Польшу.

Представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки амуниции и вооружения, в том числе по контрактам, подписанным с Украиной.