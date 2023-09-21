Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,14 -0,0146 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Генсек НАТО заявил о «долгой войне»: эксперт считает, что заявление на пользу Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6900

Парламент одобрил 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС - Арахамия

Парламент одобрил 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС - Арахамия

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада одобрила 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на сегодня мы приняли 99,9% того, что требует от нас Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", - сообщил он.

Детали

По словам главы фракции, сегодня в парламенте завершили рассмотрение закона о национальных меньшинствах, а также рассмотрели в первом чтении законопроект о политически значимых лицах (ПЭП).

"Это специфический документ и по нему есть много дискуссий, но я уверен, что мы проработаем его и через несколько недель примем во втором чтении. И на этом все - парламент свою домашнюю работу выполнил. Мы передаем эстафету Кабинету Министров и будем помогать правительству во всем, где нужна будет наша поддержка", - подытожил Арахамия.

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина делает быстрый прогресс в проведении реформ и может быстро стать членом Европейского Союза.

Источник: УНН
Теги: ЕС, ВР, Украина, Украина-ЕС, закон, евроинтеграция, Давид Арахамия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.