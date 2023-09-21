Глава МИД Германии заявила, что нет решения по ракетам Taurus для Украины

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не стала говорить, сделает ли решение о поставках США управляемых ракет ATACMS Украине более вероятным обязательства Германии по поставке крылатых ракет Taurus, сообщает dpa, пишет УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский, отмечает издание, уже некоторое время настаивает на ракетах Taurus немецкого производства и системе ATACMS американского производства.

Бербок, которая затронула этот вопрос в интервью для немецкой общественной телекомпании ZDF, сказала: "Это узкоспециализированное технологическое оборудование. Вот почему мы должны очень тщательно изучить для себя, как это можно использовать".

"Мы находимся в процессе выяснения этих вопросов", - добавила Бербок.

Как сообщается, ожидается, что Зеленский изложит свои аргументы президенту США Джо Байдену во время визита в Белый дом в четверг. Зеленский, Бербок и Байден на этой неделе были в Нью-Йорке для участия в дебатах в Организации Объединенных Наций (ООН).

Бербок заявила, что осознает срочность этого вопроса, но добавила, что "не может предсказать", что Байден и Зеленский могут решить во время переговоров.

Дополнение

Президент США Джо Байден может объявить о значительном пакете военной помощи для Украины в четверг во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако, пока неизвестно, будут ли включены в этот пакет баллистические ракеты ATACMS.