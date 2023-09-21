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Президент Зеленский прибыл в Конгресс США

Президент Зеленский прибыл в Конгресс США

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США, где должен выступить. Сегодня также запланирована встреча украинского лидера с президентом США Джо Байденом, сообщают американские СМИ,  пишет УНН.

Цитата

«Президент Зеленский прибыл в Капитолий США», - говорится в сообщении Sky News.

Зеленский прибыл в Капитолий, чтобы частно поговорить с лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате. Он также встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме и будет разговаривать с военными лидерами США в Пентагоне.

Дополнение

Журналисты узнали, что Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, в рамках своей поездки в Вашингтон выступит с речью в Конгрессе, а после этого проведет встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме. 

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры в Вашингтоне и указал, что среди топ-вопросов – ПВО.

Источник: УНН
Теги: США, Владимир Зеленский
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