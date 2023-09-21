У Зеленского не было совместной встречи с Дудой и Науседой - пресс-секретарь

КИЕВ. 21 сентября. УНН. У Президента Украины Владимира Зеленского не было совместной встречи с президентами Польши и Литвы - Анджеем Дудой и Гинатасом Науседой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

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"У президента Зеленского не было совместной встречи с Дудой и Науседой", - цитирует издание слова Никифорова.

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Кроме того, издание LRT, которое ранее сообщило о трехсторонней встрече, исправило текст своей новости.

Сейчас LRT сообщает, что Науседа, реагируя на появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что Польша прекращает поставки оружия в Украину, подчеркивает, что противоречия между этими двумя странами нужно решить как можно скорее. По словам президента, именно такую позицию литовский лидер высказал на встречах с лидерами этих стран.

Встречался ли Науседа с лидерами Украины и Польши по отдельности - пока не известно. Также не известно, были ли эти встречи официальными.

Ранее LRT сообщила, что "Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Нью-Йорке с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Литовский президент на встрече заявил, что разногласия между двумя странами должны быть решены как можно быстрее".