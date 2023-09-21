Глава Минфина США поддержала план ЕС по введению налога на прибыль от замороженных российских активов

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Министр финансов США Джанет Йеллен высказалась в поддержку плана Европейского Союза по введению налога на непредвиденные доходы от прибыли, полученной от замороженных российских суверенных активов, назвав это "разумным" способом помочь финансировать восстановление Украины, пишет Bloomberg, передает УНН.

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"Это кажется разумным предложением. Это совсем другая вещь, чем арест активов", - сказала Джанет Йеллен, добавив, что США обсуждают эту идею с ЕС.

На администрацию Байдена оказывается давление с требованием полностью арестовать средства, что, по словам Йеллен, является незаконным согласно действующему законодательству. Юридическая служба ЕС пришла к аналогичному выводу, что привело к альтернативной идее налогообложения прибыли, полученной от замороженных средств.

Открытие пути к использованию доходов от российских фондов в пользу Украины может помочь усилить поддержку дальнейшей помощи Киеву, поскольку война затягивается. Администрация Байдена настаивает на том, чтобы Конгресс одобрил выделение дополнительных 24 миллиардов долларов помощи, но сталкивается с растущим скептицизмом со стороны некоторых республиканцев.

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По словам источника, знакомого с этим вопросом, пишет Bloomberg, Йеллен и другие американские чиновники взвешивают, поддержать ли это предложение, чтобы помочь разблокировать дебаты по нему в Европе.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард раскритиковала эту меру, предупредив, что она может угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности общей валюты. Председатель ЕЦБ и несколько стран-членов ЕС отметили, что Европа не должна идти в одиночку, заявив, что поддержка со стороны США и "Большой семерки" является необходимой для движения вперед. По словам других собеседников, исполнительная власть ЕС намерена официально предложить эту меру в течение ближайших недель. Собеседники попросили не называть их имен, обсуждая развивающуюся ситуацию.

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На Капитолийском холме все больше внимания привлекает законодательство, позволяющее администрации Байдена полностью арестовывать российские активы. Принятие законопроекта, который позволит президенту арестовать российские суверенные активы, находящиеся в США, и направить их на расходы на реконструкцию, рассматривается как способ ослабить определенное политическое давление, которое испытывают законодатели США в отношении стоимости дальнейшей помощи Украине, по словам нескольких человек.

"Простые предложения справедливости подсказывают, что россия должна внести свой вклад в восстановление Украины", - сказал сенатор Шелдон Уайтхаус.

Сторонники законопроекта сотрудничают с Белым домом, чтобы попытаться решить беспокойство администрации в отношении этого законопроекта, который, как она опасается, может создать прецедент, что может обеспокоить другие страны, хранящие государственные средства на счетах в США.

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Бывший министр финансов Ларри Саммерс заявил, что администрация Байдена уже имеет юридическое разрешение на арест средств в рамках чрезвычайных полномочий президента, и сослался на почти 200-страничный документ, написанный, среди прочих, ученым-юристом Лоренсом Трибом, в котором изложено обоснование этого вывода. Саммерс является профессором Гарвардского университета и платным автором Bloomberg TV.

Большинство замороженных активов российского центрального банка - сейчас это более 200 миллиардов евро (219 миллиардов долларов) - хранятся в Европе, причем большая часть из них находится в расчетном гиганте Euroclear Ltd. в Бельгии, где они принесли около 1,7 миллиарда евро дохода в первой половине 2023 года.

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