КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Пентагон, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

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"Владимир Зеленский прибыл в Пентагон. Его приветствовал министр обороны США Ллойд Остин", - говорится в сообщении.

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Как пишет издание, лидер сенатского большинства Чак Шумер в разговоре с журналистами после встречи Зеленского с сенаторами сказал: "Было одно предложение, которое суммирует все, и я его дословно цитирую, господин Зеленский сказал: "Если мы не получим помощи, мы проиграем войну".

Байден должен приветствовать украинского президента после визита в Пентагон.

Ожидается, что два лидера обсудят дополнительную помощь и финансирование США, которые могут быть предоставлены Украине.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США, где планировал выступить. Сегодня также запланирована встреча украинского лидера с президентом США Джо Байденом.