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США пока не будут предоставлять ATACMs Украине - Белый дом

США пока не будут предоставлять ATACMs Украине - Белый дом

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент США Джо Байден решил, что пока не будет предоставлять ATACMs Украине. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает УНН.

Цитата

"Президент решил, что пока не будет предоставлять ATACMs Украине, но не исключает такую возможность в будущем", — процитировал слова Джейка Салливана журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Ранее

Как сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, Президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать системы противовоздушной обороны и другое вооружение. 

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война
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