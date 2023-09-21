США пока не будут предоставлять ATACMs Украине - Белый дом

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент США Джо Байден решил, что пока не будет предоставлять ATACMs Украине. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает УНН.

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"Президент решил, что пока не будет предоставлять ATACMs Украине, но не исключает такую возможность в будущем", — процитировал слова Джейка Салливана журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Президент решил, что пока не будет предоставлять ATACMs Украине, но не исключает такую возможность в будущем, — Джейк Салливан. https://t.co/0hb9fNoWpU — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) 21 сентября 2023 года

Ранее

Как сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, Президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать системы противовоздушной обороны и другое вооружение.