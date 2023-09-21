Зеленский встретился с главой Пентагона: говорили об усилении украинской ПВО и не только

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Как сообщили в ОП, речь шла о усилении украинской ПВО и создании хабов для ремонта вооружения, передает УНН.

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Основной темой переговоров было продолжение обеспечения Украины необходимой военной поддержкой для противостояния российской агрессии. Помощь уже достигла 46 млрд долл.

«Эта поддержка – решающая. Соединенные Штаты – наш ключевой союзник и партнер, который помогает нам победить в войне», – отметил Глава государства.

Стороны обсудили поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения. Президент также отметил важность усиления украинской ПВО.

Владимир Зеленский акцентировал на необходимости своевременной поставки необходимых вооружений и боеприпасов со стороны партнеров для продолжения деоккупации украинских территорий.

Он выразил благодарность американской стороне за лидерство в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которая объединила более 50 государств.

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Во время встречи также поднимались вопросы дальнейшей интенсификации развития военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества Украины и США, создания хабов для ремонта вооружения и артиллерийских систем западного образца.

Глава государства отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с международными партнерами в наращивании собственных мощностей по производству оружия и смежной продукции.

Президент также пригласил американскую сторону к участию в международном Форуме оборонных индустрий, который состоится в Киеве этой осенью.

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Как сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, Президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать системы противовоздушной обороны и другое вооружение.