Зеленский встретился с американскими чиновниками: обсудили ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Соединенные Штаты встретился с спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти, лидерами Республиканской и Демократической партий в Палате представителей Стивом Скализом и Хакимом Джефрисом, конгрессменами. Они обсудили ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, пишет УНН.

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"Вместе мы достигли значительного прогресса в защите демократии, свободы и достоинства – ценностей, на которых базируются обе наши страны. Страдания украинского народа от российских военных преступлений огромны, но уже более половины оккупированных территорий освобождены от российских захватчиков, и мы четко видим, что победа становится все ближе", - заявил президент.

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Он выразил благодарность Палате представителей, обеим партиям и всему американскому народу за непоколебимую поддержку Украины. Зеленский отметил, что на встрече обсудили ситуацию на поле боя и первоочередные оборонные потребности, в частности укрепление ПВО.

"Победа Украины будет гарантией того, что ни Россия, ни любая другая диктатура не сможет дестабилизировать свободный мир. Чтобы победить, мы должны быть едиными и работать вместе", - резюмировал глава государства.

Напомним

Конгрессмен-республиканец, председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол после встречи президента Владимира Зеленского с американскими законодателями выразил убеждение, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины в размере 24 миллиардов долларов, несмотря на разногласия.