Давление россии на экспорт украинского зерна ослабнет в ближайшие недели - чиновник Госдепа

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Давление россии на украинский экспорт зерна через Черное море, скорее всего, ослабнет в ближайшие недели, поскольку больше кораблей смогут покидать украинские порты, а рост расходов вероятно заставит москву пересмотреть свой отказ от участия в “зерновой сделке”. Об этом заявил глава Управления координации санкций Государственного департамента США Джеймс О’Брайен, передает УНН.

Цитата

“Несколько факторов... повлияют на их расчеты. Один из них заключается в том, что их влияние уменьшится. Сейчас несколько кораблей Украины уже вышли и остались в территориальных водах. ... В течение следующих нескольких недель, я думаю, изменятся факторы, которые заставили россию верить, что она выиграет от выхода (выхода из зерновой инициативы — ред)”, — сказал О’Брайен о взглядах москвы по Черноморскому зерну.

Детали

По словам Джеймса О’Брайена, одним из факторов влияния на решение россии является то, что их ценообразование пострадает от нападений на украинские корабли. Это приведет к тому, что страховщики повысят ставки, а расходы москвы соответственно возрастут. Для россии это экономически не выгодно.

О’Брайен также сообщил, что мировые лидеры на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе поднимали вопрос возобновления зерновой сделки, от которой россия отказалась в июле.

Страны Запада обвинили рф в использовании продовольствия как оружия войны, выйдя из черноморского соглашения, которое помогло снизить мировые цены на продовольствие, а затем осуществило неоднократные авиаудары по украинским портам и зерновым складам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США призвали JPMorgan “набраться терпения”, прежде чем банк прекратит обработку платежей рф за зерно

Напомним

россия вышла из зернового соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в 2022 году, заявив, что ее собственный экспорт продовольствия и удобрений, хотя и не подпадает под санкции Запада, сталкивается с препятствиями и что недостаточно украинского зерна поступает в страны, которые в этом нуждаются.

Украинские порты через реку Дунай с тех пор стали важным экспортным коридором для украинского зерна, и россия наносит по этому маршруту регулярные авиаудары.

В прошлом месяце Украина объявила о “гуманитарном коридоре” для освобождения застрявших в её портах кораблей и для обхода фактической блокады.