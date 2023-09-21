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Слова премьера Моравецкого об оружии для Украины неправильно поняли - Дуда

Слова премьера Моравецкого об оружии для Украины неправильно поняли - Дуда

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал слова премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине и отметил, что их неправильно поняли. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Цитата 

В четверг Дуда заявил, что Моравецкий не имел в виду полное прекращение поставок оружия.

«Слова Моравецкого были интерпретированы наихудшим образом. По моему мнению, премьер-министр имел в виду, что мы не будем передавать Украине новое оружие, которое мы сейчас покупаем для модернизации польской армии», — сказал Дуда польской телекомпании TVN24.

Напомним

В Канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявили, что Украина больше не получит никакого вооружения от Польши. 

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, военная помощь, Анджей Дуда
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