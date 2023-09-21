В Пентагоне заявили, что поставка танков ABRAMS происходит по графику

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Представитель Министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге заявил, что поставка Украине американских танков ABRAMS происходит по графику, передает корреспондент УНН.

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"Что касается танков ABRAMS, все происходит по графику. Из соображений безопасности эксплуатации я не собираюсь вдаваться в детали относительно того, когда именно эти танки прибудут, кроме того, что мы ожидаем, что они прибудут в Украину в ближайшие дни и недели", - проинформировал он.

Детали

Кроме этого, Райдер отметил, что в ближайшее время в Соединенных Штатах ожидают украинских пилотов и инженеров для обучения на современных истребителях F-16.

"Что касается обучения (на F-16, - ред.) в Соединенных Штатах, мы ожидаем, что украинские пилоты и инженеры вскоре прибудут в Соединенные Штаты для прохождения начального обучения английскому языку. Обучение пилотов начнется через несколько недель после этого", - добавил он.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия Контактной группы по обороне Украины 19 сентября заявил, что танки M1 Abrams, которые Вашингтон обязался передать Киеву, вскоре прибудут в Украину.