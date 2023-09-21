Пентагон о решении Польши "прекратить" военную помощь Украине: "Это ее суверенное решение"

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Представитель Министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что решение Польши о "прекращении" предоставления военной помощи Украине – это "ее суверенное решение". Об этом он сказал на брифинге в четверг, передает корреспондент УНН.

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"Мы всегда говорили, что любая страна имеет суверенное решение решать, какой уровень поддержки она собирается оказывать", - сказал Райдер.

Детали

В то же время он подчеркнул, что Польша - "одна из ведущих" стран, оказывающих поддержку Киеву.

"Польша была одной из ведущих стран, когда дело доходит до оказания помощи Украине в сфере безопасности. И не только помощи в сфере безопасности, но и в плане предоставления значительной гуманитарной помощи и поддержки более миллиона беженцев из Украины, которые выехали в Польшу в результате вторжения россии", - отметил бригадный генерал.

На вопрос журналиста, свидетельствует ли решение Варшавы об изменении настроений по поддержке Украины в восточной части Европы, Райдер ответил: "Я хотел бы обратить внимание на Контактную группу по обороне Украины, как яркий пример того факта, что единство и решимость все еще очень сильны в международном сообществе. В этой Контактной группе участвуют более 50 стран... Мы все еще видим очень сильную международную поддержку во всех сферах, когда дело доходит до того, чтобы Украина имела то, что ей нужно для защиты".

Напомним

В Канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявили, что Украина больше не получит никакого вооружения от Польши.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал слова премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине и отметил, что их неправильно поняли.