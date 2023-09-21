Зеленский с нетерпением ждет разговора с Байденом с "акцентом на ПВО"

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Глава Украины отметил, что будет особый акцент на ПВО. Об этом сообщает Wall Street Journal, пишет УНН.

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"Владимир Зеленский, который сейчас проводит встречу с Джо Байденом, сказал президенту США, что с нетерпением ждет их обсуждения с "особым акцентом на противовоздушную оборону"", - сообщает Wall Street Journal.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где должен встретиться с президентом США Джо Байденом.