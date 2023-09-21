Германия не отказывается передать Украине крылатые ракеты, изучает, юридические и технические аспекты - Писториус

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Германия рассматривает запрос Украины о предоставлении крылатых дальнобойных ракет TAURUS. Для принятия этого решения еще не пройдены все необходимые процедуры. Об этом в интервью ’Le Monde" рассказал министр обороны Германии Борис Писториус, передает УНН.

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“Нет, мы не отказываемся от крылатых ракет. Мы рассматриваем запрос и его последствия. К примеру, нужно учесть юридические либо технические аспекты. Я знаю, что для этого нужно время. Крылатые ракеты — это системы вооружений очень большой дальности. Я осознаю, какую пользу они могут принести нашим украинским друзьям. В то же время, наша обязанность — тщательно рассмотреть все вопросы”, — объяснил особенности военной политики Германии Писториус.

Детали

Писториус подчеркнул, что Германия занимает второе место по количеству предоставленной Украине военной помощи среди европейских государств. И они осознают, какую пользу ракеты TAURUS могут дать украинским военным на поле боя. Однако с решением о предоставлении этих ракет Германия не торопится.

И обязательство Украины не использовать эти крылатые ракеты за пределами своей территории хоть и очень важно, но является "не единственным фактором проверки" для принятия решения о поставке.

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TAURUS (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) – дальнобойная авиационная крылатая ракета немецко-шведского производства.

У этой ракеты фактически две боеголовки: Первая взрывается, устраняя мощное препятствие на пути, например, дорожное полотно на мосту; Вторая боеголовка наносит точный основной удар, например, уже по опоре моста.

Наибольшее преимущество Taurus по сравнению с другими ракетами – ее дальнобойность. В отличие от Storm Shadow и Scalp, чья дальность в экспортном варианте (не для стран НАТО) ограничена 250-270 километрами. Taurus способен поражать цели в радиусе более 500 км.

В теории эти ракеты ВСУ могли бы применить для ударов в глубину территории россии. Именно поэтому западные страны до сих пор избегают поставки такого вооружения и требуют от Украины заверений в том, что западное оружие не будет применяться против целей на территории россии.

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Напомним

Недавно УНН писал об очередном пакете военной помощи Украине, который подготовил Правительство Германии, на общую сумму в 400 миллионов евро. Однако дальнобойных ракет типа Taurus в нем предусмотрено не было.

Германия обещает предоставить Украине эти снаряды уже давно. Однако согласовать поставки до сих пор не смогли.