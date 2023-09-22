Зеленский встретился с Байденом: США и Украина являются союзниками и стратегическими друзьями

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент США Джо Байден поздравил президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете. Зеленский отметил, что постоянный диалог США и Украины свидетельствует о том, что страны являются союзниками. Об этом сообщает Голос Америки, пишет УНН.

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Байден повторил тезис, высказанный им во время Генеральной Ассамблеи ООН, о том, что ни одна нация не может чувствовать себя действительно безопасной в мире, пока Россия пытается захватить Украину.

“Поэтому мы объединили в коалицию более 50 стран мира, чтобы помочь Украине (противостоять российской агрессии - ред.)”, – сказал Джо Байден.

Президент Украины в свою очередь сказал: “Наш постоянный диалог свидетельствует о том, что наши страны действительно являются союзниками и стратегическими друзьями”.

О цели визита в Вашингтон он добавил, что приехал, чтобы укрепить коалицию для защиты украинских детей, семей, домов, свободы и демократии в мире.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Глава Украины отметил, что будет особый акцент на ПВО.