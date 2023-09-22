Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов. Об этом он сообщил во время выступления, пишет УНН.

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"Я сегодня согласовал новый пакет помощи, содержащий больше артиллерии, снарядов, противотанкового оружия. И также на следующей неделе первые танки Абрамс будут доставлены в Украину", - сказал Байден.

Также президент США подчеркнул, что первые танки Abrams на следующей неделе поступят в Украину.

Детали

К пакету помощи добавили:

ракеты ПВО АИМ-9М;

дополнительные боеприпасы HIMARS;

системы ПВО Avenger;

пулеметы калибра 150-мм для противодействия беспилотным летательным системам;

155 артиллерийских снарядов, в том числе кассетных;

артиллерийские снаряды калибра 105-мм;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

59 легких тактических автомобилей;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Как и предупреждали ранее, в пакет помощи не добавили тактические ракетные комплексы ATACMS.

Напомним

Президент США Джо Байден поздравил президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете. Зеленский отметил, что постоянный диалог США и Украины свидетельствует о том, что страны являются союзниками.

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