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Дуда заявил, что встретится с глазу на глаз с Зеленским "как только будет возможность"

Дуда заявил, что встретится с глазу на глаз с Зеленским "как только будет возможность"

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что лично встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским "как только будет возможность". Об этом Дуда он сообщил в интервью польскому TVN24, пишет УНН.

Цитата 

"Как только будет возможность, я обязательно буду с ним (Зеленским — ред.) разговаривать, но мы точно не будем говорить перед камерами. Мы будем разговаривать так, как много раз говорили — с глазу на глаз, как разговаривают друг с другом два друга, которые хотят решить различные сложные ситуации", — заметил Дуда.

Детали

Президент Польши подчеркнул, что считает слова Зеленского о том, что "некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер", "несправедливыми".

"В тот момент мне было обидно, потому что я считаю: то, что он говорит очень несправедливо", — сказал польский президент.

Но Дуда заверил, что продолжает считать Зеленского своим другом.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Нью-Йорке с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Литовский президент на встрече заявил, что разногласия между двумя странами должны быть решены как можно быстрее.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Анджей Дуда, Владимир Зеленский
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