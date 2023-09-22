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Байден рассчитывает на «благоразумие Конгресса США» относительно дополнительной помощи Украине

Байден рассчитывает на «благоразумие Конгресса США» относительно дополнительной помощи Украине

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на то, что Конгресс США будет благоразумным в вопросе выделения дополнительной помощи Украине. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Байден сказал Зеленскому, что с приближением зимы «народ Украины готов противостоять будущим бедам, и американский народ собирается и дальше оставаться с вами». 

После его слова журналист спросил Зеленского, получил ли он какие-то заверения от Конгресса относительно финансирования дополнительной помощи. Байден вмешался, сказав:

«Я рассчитываю на разумное усмотрение Конгресса Соединенных Штатов — альтернативы нет», — сказал президент США.

Относительно помощи, объявленной сегодня, Байден подробно рассказал о военной поддержке Украины в ее продолжающейся борьбе против вторжения России. 

«Сегодня я одобрил следующий транш помощи США в области безопасности для Украины, включая больше артиллерии, больше боеприпасов, больше противотанкового оружия, и на следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину», — сказал Байден в расширенной двусторонней встрече с членами Кабинета министров и украинской делегацией. «Мы также сосредоточены на усилении возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить критическую инфраструктуру, которая обеспечивает теплом и светом в самые холодные и темные дни года». 

Дополнение

Байден также отметил, что суждение российского диктатора Владимира Путина о том, что он сможет быстро подавить поддержку Украины, было ошибочным.  

Далее Байден выразил оптимистическую оценку американской поддержки страны, когда она отражает российские силы.

"Американский народ — демократы, республиканцы, семьи по всей нашей стране — понимают, за что борется Украина, защищая то, что поколения американцев также шли, чтобы защитить и сохранить», — сказал Байден. «Это довольно просто: свобода, свобода и суверенитет».

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь, Джо Байден, конгресс
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