Байден рассчитывает на «благоразумие Конгресса США» относительно дополнительной помощи Украине

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на то, что Конгресс США будет благоразумным в вопросе выделения дополнительной помощи Украине. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Байден сказал Зеленскому, что с приближением зимы «народ Украины готов противостоять будущим бедам, и американский народ собирается и дальше оставаться с вами».

После его слова журналист спросил Зеленского, получил ли он какие-то заверения от Конгресса относительно финансирования дополнительной помощи. Байден вмешался, сказав:

«Я рассчитываю на разумное усмотрение Конгресса Соединенных Штатов — альтернативы нет», — сказал президент США.

Относительно помощи, объявленной сегодня, Байден подробно рассказал о военной поддержке Украины в ее продолжающейся борьбе против вторжения России.

«Сегодня я одобрил следующий транш помощи США в области безопасности для Украины, включая больше артиллерии, больше боеприпасов, больше противотанкового оружия, и на следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину», — сказал Байден в расширенной двусторонней встрече с членами Кабинета министров и украинской делегацией. «Мы также сосредоточены на усилении возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить критическую инфраструктуру, которая обеспечивает теплом и светом в самые холодные и темные дни года».

Дополнение

Байден также отметил, что суждение российского диктатора Владимира Путина о том, что он сможет быстро подавить поддержку Украины, было ошибочным.

Далее Байден выразил оптимистическую оценку американской поддержки страны, когда она отражает российские силы.

"Американский народ — демократы, республиканцы, семьи по всей нашей стране — понимают, за что борется Украина, защищая то, что поколения американцев также шли, чтобы защитить и сохранить», — сказал Байден. «Это довольно просто: свобода, свобода и суверенитет».

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