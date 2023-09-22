Зеленский подытожил встречу с Байденом: Украина и США будут работать над производством оружия

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подытожил встречу с президентом США Джо Байденом, поблагодарив за новый военный пакет помощи. Также глава государства отметил, что государства будут работать совместно над изготовлением оружия и оборонных систем. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Цитата

“Очень весомая встреча с Президентом Байденом, его командой. Благодарен за новый оборонный пакет. Именно то, что нужно нашим воинам именно сейчас. Формула мира – спасибо за поддержку”, - написал глава Украины.

Зеленский отметил, что главы государств обсудили системное усиление Украины и нашей защиты, наших оборонных возможностей.

“Важная договоренность: Украина и Соединенные Штаты будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем. Готовим промышленную базу, чтобы производить системы ПВО и другие необходимые вещи в копродукции”, - добавил президент.

Дополнение

Гарант Конституции добавил, что Украина выстоит в этой войне и должна дать надежную защиту от повторения агрессий.

Президенты также обсудили усиление институтов, Украинского государства, восстановление Украины после боевых действий, международное сотрудничество. “Наши команды будут работать над реализацией деталей договоренностей”, - написал Зеленский.

Напомним

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов.