Зеленский: Список целей путина изменился - теперь он вынужден унижаться

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения список целей российского диктатора владимира путина значительно изменился, ведь теперь он вынужден унижаться, чтобы получить поддержку. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщении в Telegram главы государства.

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“Сейчас у путина другой список целей. Вместо того, чтобы диктовать условия Америке, Европе и всему свободному миру, путин вынужден унижаться, лично развлекая делегацию из Пхеньяна и пытаясь найти благосклонность Тегерана. Это демонстрирует его очевидную слабость”, - отметил Зеленский.

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Также глава Украины заметил, что путинский список стран на уничтожение был длинным.

“Если бы Украина упала, половина Европы была бы под угрозой попадания в сферу влияния москвы. Но американские инвестиции в украинскую безопасность и глобальную защиту свободы работают. На сто процентов. До последнего цента”, - добавил Зеленский.

Напомним

Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, пока россия или другие страны-агрессоры нарушают правила, на которых основывается международный порядок.

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