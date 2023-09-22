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Зеленский: Список целей путина изменился - теперь он вынужден унижаться

Зеленский: Список целей путина изменился - теперь он вынужден унижаться

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения список целей российского диктатора владимира путина значительно изменился, ведь теперь он вынужден унижаться, чтобы получить поддержку. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщении в Telegram главы государства.

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“Сейчас у путина другой список целей. Вместо того, чтобы диктовать условия Америке, Европе и всему свободному миру, путин вынужден унижаться, лично развлекая делегацию из Пхеньяна и пытаясь найти благосклонность Тегерана. Это демонстрирует его очевидную слабость”, - отметил Зеленский.

Дополнение

Также глава Украины заметил, что путинский список стран на уничтожение был длинным. 

“Если бы Украина упала, половина Европы была бы под угрозой попадания в сферу влияния москвы. Но американские инвестиции в украинскую безопасность и глобальную защиту свободы работают. На сто процентов. До последнего цента”, - добавил Зеленский.

Напомним

Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, пока россия или другие страны-агрессоры нарушают правила, на которых основывается международный порядок.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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