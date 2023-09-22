Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,89 -0,2450 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украина готовится к зиме: энергетический эксперт рассказал, где удалось достичь положительных результатов
Украина готовится к зиме: энергетический эксперт рассказал, где удалось достичь положительных результатов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6405

Китай готов поддержать Украину и россию в достижении мира

Китай готов поддержать Украину и россию в достижении мира

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Китай заявил о готовности поддержать все усилия и инициативы, которые будут направлены на достижение мира в Украине. Вице-президент Китая Хань Чжэн подчеркнул, что достижение мира должно базироваться на дипломатических мероприятиях и переговорах. Об этом он заявил на заседании Генассамблеи ООН, пишет УНН.

Цитата 

"Китай поддерживает все усилия, способствующие для мирного решения "украинского кризиса" и готов играть конструктивную роль для скорейшего достижения мира. Немедленное прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров является единственным путем решения", - заявил Чжэн.

Детали 

Чиновник отметил, что безопасность всех государств взаимосвязана. Китай решительно настаивает, на решение всех вопросов посредством диалога и консультации, принимая во внимание "законные беспокойства по безопасности" всех стран.

Более того, Китай подтвердил заявление о недопустимости ядерной войны и использования ядерного оружия. Вице-президент подчеркнул, что Китай принадлежит к списку постоянных членов Совбеза ООН, которая объявила об обязательстве не использовать первой ядерное оружие.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией с Китаем и хотят преобладать в Азии, они должны убедиться, что президент рф владимир путин не выиграет войну против Украины. Иначе, это будет знак для Пекина, что он может использовать силу для вторжения в другие страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС попросит Китай в ООН подтолкнуть россию к "справедливому миру" в Украине - СМИ

Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.