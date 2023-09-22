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Трюдо подтвердил визит Зеленского в Канаду

Трюдо подтвердил визит Зеленского в Канаду

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Канаду, чтобы встретиться с премьер-министром Джастином Трюдо и выступить перед канадским парламентом в Оттаве. Об этом говорится в заявлении офиса Трюдо вечером в четверг после завершения визита Зеленского в США, пишет Reuters, передает УНН.

Цитата 

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Канаду с 21 по 22 сентября 2023 года", - сообщили в офисе Трюдо.

Детали 

В Оттаве премьер-министр Трюдо встретится с президентом Зеленским, чтобы обсудить постоянную военную, экономическую, гуманитарную и поддержку развития Украины со стороны Канады. Также лидеры примут участие в церемонии подписания соглашения о продлении укрепления экономических связей между нашими странами.

Торонто Зеленский встретится с лидерами канадского бизнеса, чтобы усилить инвестиции частного сектора в будущее Украины.

Дополнение

По словам собеседников издания NBC, Зеленский посетит Оттаву и Торонто. Ожидается, что он выступит в парламенте в Оттаве в пятницу, 22 сентября, а затем отправится в Торонто. Также, вероятно, Зеленский попросит дополнительной военной поддержки во время пребывания в Оттаве.

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Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, Владимир Зеленский
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