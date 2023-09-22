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Зеленский прибыл в Канаду

Зеленский прибыл в Канаду

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Канаду. Об этом сообщает премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет УНН.

Цитата 

"Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, добро пожаловать в Канаду!" - написал Трюдо в Х/Twitter.

Дополнение

В Канаде Зеленский встретится с прем’премьер-министром Джастином Трюдо и выступит перед канадским парламентом в Оттаве. Лидеры государств планируют обсудить постоянную военную, экономическую, гуманитарную поддержку и поддержку развития Украины со стороны Канады.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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