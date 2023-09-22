Кулеба о результатах делегации в США: "Знаковый визит, который принес новые оборонные соглашения и решимость бороться до победы"

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в социальной сети X (бывший Twitter), кратко подвел итоги визита украинской делегации во главе с президентом в США, передает УНН.

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"Вместе с Андреем Ермаком и всей командой президента мы завершили еще один знаковый визит, который принес новые оборонные соглашения и решимость бороться за нашу общую свободу до победы. Мы продолжаем работать над другими достижениями в интересах Украины и мира", - подвел итоги глава внешнеполитического ведомства.

Дополнение

В Рамках визита в США Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом США Джо Байденом.

Байден повторил тезис, высказанный им во время Генеральной Ассамблеи ООН, о том, что ни одна нация не может чувствовать себя действительно безопасной в мире, пока россия пытается захватить Украину.

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Глава государства подытожил встречу с президентом США, поблагодарив за новый военный пакет помощи. Также глава государства отметил, что государства будут работать совместно над изготовлением оружия и оборонных систем. Президенты также обсудили усиление институтов, Украинского государства, восстановление Украины после боевых действий и международное сотрудничество.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в четверг, что провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, где стороны обсудили подготовку к саммиту Альянса в Вашингтоне в 2024 году.

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Сейчас Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Канаду. Об этом сообщает премьер-министр Канады Джастин Трюдо.