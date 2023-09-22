НАПК обратилось к президенту о внесении изменений в законопроект о е-декларировании

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать внесение изменений в законопроект о е-декларировании, заявил в эфире национального телемарафона председатель НАПК Александр Новиков, информирует УНН.

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"НАПК инициировало восстановление обязанности подачи декларации, и мы поддерживали открытие реестра. Однако, в конечной редакции закона много узких мест. Мы обратились к президенту с просьбой инициировать внесение изменений в проголосованный позавчера законопроект", - сообщил он.

Детали

По словам Новикова, есть определенные изменения, которые могут быть "опасными". В частности, этот закон уменьшает количество субъектов декларирования на примерно 50 тысяч человек.

"Исполняющие обязанности руководителей государственных предприятий, коммунальных предприятий, руководители служб закупок всех в стране государственных и коммунальных предприятий по этому закону теперь не обязаны декларироваться. Но опасность не только в том, что они не обязаны подавать декларации, а в том, что эти лица перестали быть субъектами урегулирования конфликта интересов", - отметил глава НАПК.

Он отметил, теперь руководитель закупочного подразделения может заключить контракт с близким лицом, и это не будет считаться конфликтом интересов и нарушением закона: "Это огромная опасность. Мы обращаемся к президенту и Верховной Раде с предложением устранить эту правовую неопределенность".

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Также, проинформировал Новиков, НАПК обратилось с просьбой закрыть данные о декларации лиц на временно оккупированных территориях Украины. Кроме этого, добавил он, законопроект "определенным образом разрушает" систему данных, которые необходимо указывать в декларации.

"Законопроект отменил необходимость указания счетов, только банковские учреждения, но оставил необходимость указания декларантом, а это 800 тысяч человек, данных о лицах, которые имеют доступ к счету. Эти данные не нужны НАПК и создают огромную нагрузку на субъектов декларирования", - рассказал глава НАПК.

Новиков выразил надежду, что за 60 дней до вступления в силу закона в полном объеме Верховная Рада внесет эти изменения.

Напомним

Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что принятый Верховной Радой законопроект о е-декларациях предусматривает возможность закрытия открытого доступа к декларациям в отношении военнослужащих и родственников таких лиц.