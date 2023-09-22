Украина получила новый транш помощи от ЕС у 1,5 млрд евро

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украина получила восьмой транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в объеме 1,5 миллиарда евро, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети X (бывший Twitter), информирует УНН.

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«Сегодня Украина получила восьмой транш макрофинансовой помощи у €1,5 млрд от ЕС. В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет €13,5 млрд. Общая поддержка Европейского союза Украине достигла около €70 млрд с момента полномасштабного вторжения россии в Украину. Благодарны за непоколебимую солидарность с нами», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

О новом транше макрофинансовой помощи Украине сообщила также и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы выделили ещё € 1,5 миллиарда Украине. Только в этом году мы заплатили € 13,5 миллиарда, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб. Это также помогает Украине на пути к ЕС, поддерживая трансформационные реформы. Европа остается на стороне Украины», - написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед Европарламентом с итогами достижений Еврокомиссии за последний год, заявила, что Европейский Союз выделит Украине дополнительные 50 миллиардов евро для восстановления и модернизации страны после российской агрессии. Эти средства будут предоставлены в течение следующих 4 лет.