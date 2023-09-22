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Кабмин отложил создание реестра олигархов до окончания войны

Кабмин отложил создание реестра олигархов до окончания войны

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет министров Украины отложил создание реестра олигархов до окончания войны. Об этом говорится в распоряжении правительства № 827-р от 19 сентября, передает УНН.

Детали

Кабинет министров Украины внес изменения в план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами).

В приложении к распоряжению сообщается, что функционирование и обеспечение возможности наполнения Реестра олигархов планируется "через три месяца со дня прекращения/отмены военного положения".

Ранее Реестр олигархов должны были создать через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии к закону об олигархах.

Дополнение

В марте 2023 года Кабинет министров Украины откладывал формирование реестра олигархов.

29 июня 2022 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие Положение о реестре олигархов, которое утвердил Совет национальной безопасности и обороны.

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Источник: УНН
Теги: Кабмин, олигархи, реестр
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