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Восстановление Украины: Зеленский встретился с самыми влиятельными американскими предпринимателями

Восстановление Украины: Зеленский встретился с самыми влиятельными американскими предпринимателями

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В рамках визита в США Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с самыми влиятельными американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов. Бизнесмены выразили готовность инвестировать в восстановление Украины после завершения войны, пишет УНН с ссылкой на официальный сайт главы государства.

Детали

Общая стоимость активов в управлении фондов, руководители которых принимали участие в мероприятии с президентом, превышает 30 трлн долларов. Стороны обсудили перспективы привлечения крупнейшего американского бизнеса к восстановлению Украины и реализации инвестиционных проектов.

Американские предприниматели и финансисты подтвердили готовность осуществлять масштабные инвестиции в Украину сразу после завершения войны и получения гарантий безопасности.

Также состоялась отдельная встреча президента с главой крупнейшей компании по управлению активами в мире BlackRock Ларри Финком.

Дополнение

Отмечается, что во встрече приняли участие основатель компании Bloomberg LP Майкл Блумберг, глава фонда Pershing Square Capital Билл Акман, глава фонда Starwood Capital Барри Стернлихт, основатель фонда Citadel LLC Кен Гриффин, президент инвестиционной компании Blackstone Джонатан Грей, заместитель главы компании BlackRock Филипп Хильдебранд, глава благотворительной организации Schmidt Futures Эрик Шмидт, глава компании Kraft Group Роберт Крафт и другие.

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Источник: УНН
Теги: США, Президент, Владимир Зеленский
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