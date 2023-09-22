"Имеем важные и мощные результаты": Ермак подвел итоги визита в США

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что результаты украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Соединенные Штаты "очень важны и очень мощные". А американские чиновники выразили свою непоколебимую поддержку Украине, заверил он в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

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"Безусловно эти разговоры, которые сегодня велись, и результаты, с которыми мы едем пока в Канаду, но очень скоро возвращаемся в Украину, они действительно о том, что нам необходимо сегодня, о том как защитить Украину и украинцев накануне зимнего периода и тому подобное. И очень важно, что наши партнеры очень четко это понимают. Я считаю, что мы действительно сегодня имеем очень важные, очень мощные результаты", - сказал Ермак.

Детали

Руководитель ОП рассказал, что во время рабочего визита в Вашингтон почувствовал "непоколебимую поддержку" и еще раз убедился в том, что президент США Джо Байден, Конгресс США и американцы "с Украиной". По его словам, они будут продолжать поддерживать Киев, "что бы там кто ни говорил".

Ермак проинформировал, что состоялось на встрече со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, лидерами Демократической и Республиканской партий, а также бывшим спикером Нэнси Пелоси был "очень откровенный разговор". Он добавил, что есть определенные вызовы, однако "сомнений в поддержке Украины нет". Вторая встреча состоялась в Сенате США, где после короткой речи Зеленского сенаторы задавали лидеру государства вопросы.

"Президент очень откровенно на них отвечал. Однако, потом, когда уже встреча закончилась, и президент выходил из этого помещения, практически каждый сенатор подходил и говорил: "Мы с вами, мы на 100% с вами. Передайте украинцам, что мы их поддерживаем, что мы будем с вами до победы", - отметил Ермак.

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Подытоживая, он подчеркнул, что во время встреч "главным словом было "доверие", и украинские чиновники "не тратили времени, чтобы что-то объяснять".

"Безусловно, мы говорили о том, что происходит на фронте, но наши партнеры настолько глубоко все понимают, настолько с нами, настолько сегодня построена тесная координация между разведками, военными, советниками, что мы понимаем друг друга буквально с первого слова... Очень конкретные разговоры, очень конкретная тематика", - резюмировал Ермак.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил встречу с президентом США Джо Байденом, поблагодарив за новый военный пакет помощи. Также глава государства отметил, что государства будут работать совместно над изготовлением оружия и оборонных систем.