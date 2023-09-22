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Зеленский рассказал об ожиданиях от визита в Канаду: оборонное сотрудничество и усиление экономических связей

Зеленский рассказал об ожиданиях от визита в Канаду: оборонное сотрудничество и усиление экономических связей

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Канаду встретится с премьер-министром Джастином Трюдо и выступит перед канадским парламентом. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует УНН.

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«Переговоры с премьер-министром Трюдо: оборонное сотрудничество, реализация Формулы мира. Подписание важных двусторонних документов, которые усилят наши экономические связи. Встреча с Генерал-губернатором Канады, выступление в парламенте, общение с парламентариями, с канадской общественностью: представителями бизнеса, лидерами мнений, украинской общиной. Уверен, будет содержательно. Благодарны Канаде за принципиальную лидерскую поддержку», - говорится в сообщении.

Дополнение

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Канаду. 

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Источник: УНН
Теги: Канада, Владимир Зеленский
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