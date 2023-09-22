"Для чф рф есть два варианта будущего": Данилов сделал заявление после "хлопка" в Крыму

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в пятницу сделал заявление после "хлопка" в Севастополе во временно оккупированном Крыму, указав на два варианта будущего для черноморского флота рф, пишет УНН.

Цитата

"Два варианта будущего для чф рф – самоликвидация добровольная или принудительная", - написал Данилов в соцсети X.

Секретарь СНБО указал, что "наилучший и самый безопасный выход для сохранения целостности имущественного-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название – севастополь) и прилегающих территорий – добровольное затопление". "Славные российские военные рефлексии – уничтожения собственного флота при приближении противника – должны иметь преемственность во времени и традицию преемственности", - отметил он.

"В ином варианте – чф рф будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры", - резюмировал Данилов.

Напомним

В оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.

Впоследствии Министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе во временно оккупированном Крыму.