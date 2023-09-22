Встреча Украины и государств ЕС по зерновому спору состоится на следующей неделе - пресс-секретарь Еврокомиссии

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Еврокомиссии планируют провести на следующей неделе встречу Украины и пять стран-членов ЕС, чтобы решить споры по экспорту украинского зерна. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер в пятницу в Брюсселе, пишет Euro EFE, информирует УНН.

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"Мы завершаем подготовку наших рекомендаций по плану, представленному Украиной, и направим его на рассмотрение Украине. Мы видим очень позитивный путь вперед. В то же время, мы собираемся пригласить страны-члены на следующую встречу в среду", - сказала Феррер.

Встреча состоится в рамках координационной платформы, которая объединяет Европейскую комиссию, Украину и пять стран-членов ЕС.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, наблюдается "очень конструктивное взаимодействие сторон", и все "упорно работали" и надеются "разрешить ситуацию очень скоро".

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Феррер также отметила, что "самым важным" элементом, работа над которым сейчас завершается, является механизм "системы лицензирования", который бы проверял и контролировал экспорт этих четырех продуктов и предоставлял бы разрешение на него для соответствующих стран.

Дополнение

Словакия, Польша и Венгрия объявили о введенных на уровне стран ограничениях на импорт украинского зерна на прошлой неделе после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запретов.

Однако Украина предложила ЕС компромиссный сценарий по импорту украинской агропродукции. Правительство предоставило Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины.