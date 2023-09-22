Новости: Политика
22 сентября 2023, 16:59 • Татьяна Краевская • 3105
Правительство приняло новые кадровые решения: стало известно, кого назначили, а кого уволили
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений, они касаются согласований назначения и увольнений госслужащих, пишет УНН.
Детали
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, правительство согласовало увольнение Виталия
Загайного с должности государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины.
Также согласовано назначение:
- Гвоздяр Анну Юрьевну заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Дараган Людмилу Витальевну государственным секретарем Министерства обороны Украины.
Дополнение
18 сентября Кабинет министров принял распоряжение об увольнении шести заместителей главы Минобороны Украины и государственного секретаря ведомства.
Источник: УНН
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