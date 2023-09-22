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Правительство приняло новые кадровые решения: стало известно, кого назначили, а кого уволили

Правительство приняло новые кадровые решения: стало известно, кого назначили, а кого уволили

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений, они касаются согласований назначения и увольнений госслужащих, пишет УНН.

Детали

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, правительство согласовало увольнение Виталия
Загайного с должности государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины.

Также согласовано назначение:

  • Гвоздяр Анну Юрьевну заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Дараган Людмилу Витальевну государственным секретарем Министерства обороны Украины.

Дополнение

18 сентября Кабинет министров принял распоряжение об увольнении шести заместителей главы Минобороны Украины и государственного секретаря ведомства.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, назначения, увольнение
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