Подоляк о реакции россии на удар по штабу Черноморского флота: "могли бы выступать как стендап-комики"

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram назвал нелогичные официальные заявления российского руководства относительно удара по штабу Черноморского флота в Крыму доказательством "глубинной порочности системы", в которой эти руководители "при других обстоятельствах могли бы выступать как стендап-комики", передает УНН.

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"«Все ракеты были сбиты российской системой ПВО. Но штаб Черноморского флота в Крыму разрушен. Пострадавших в результате атаки нет. Но некоторые военные пропали без вести». Заявления российского Министерства обороны как доказательство глубинной порочности российской системы: на путь агрессии и военных преступлений становятся люди, которые при других обстоятельствах в другом обществе могли бы выступать как стендап-комики. Хотя чего удивляться, если даже Министерство обороны в этой фантасмагорической стране на самом деле – Министерство нападений", - написал Подоляк

Советник главы Офиса президента заметил, что путинская россия – королевство кривых зеркал и пузырь давно отживших мифов, существующий исключительно на страхе западных обществ и эмоциональной памяти страшилок времен Холодной войны, паразитируя на бренде СССР.

"Но реальность неустанно наступает на пятки. Крым обязательно будет демилитаризован и освобожден. В Черное море вернутся торговые суда. А российские военные корабли в конце концов займут свое заслуженное место – превратятся в культовый подводный музей для дайверов, который будет привлекать туристов со всего мира. В свободный украинский Крым", - добавил Подоляк.

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