россия планирует увеличить военные расходы в следующем году почти вдвое - Bloomberg

КИЕВ. 22 сентября. УНН. россия планирует существенное повышение расходов на оборону в 2024 году. Бюджет предусматривает расходы на оборону на уровне 6% ВВП против 3,9% определенных на этот год. Кроме того, почти вдвое выросли и тайные расходы. Данными из проекта бюджетных планов россии на будущий год поделились Bloomberg News, передает УНН.

Цитата

“Согласно проекту предложений, обсужденных правительством в пятницу, расходы на оборону вырастут до 10,8 триллиона рублей (112 миллиардов долларов) в 2024 году с 6,4 триллиона рублей в этом году. Прогнозируемый оборонный бюджет будет втрое больше по сравнению с 3,6 триллионами рублей, выделенными в 2021 году, в последний год перед тем, как путин начал вторжение в феврале 2022 года.

Секретные расходы вырастут до 11,1 трлн рублей с 6,5 трлн в 2023 году. Это составит 30% общих бюджетных расходов, удвоив секретную долю с исторического минимума в 14,9% в 2021 году”, — такие цифры подает издание Bloomberg News.

Детали

На социальную политику в 2024 году россияне планируют потратить 7,5 трлн рублей против 6,5 трлн в 2023 году. Прирост, по сравнению с военными расходами незначительный, несмотря на то, что россияне в следующем году ждут президентские выборы в марте, а экономика страны находится под тяжелыми санкциями.

Однако, несмотря на рост расходов на войну и влияние санкций, российское правительство рассчитывает получить доход в более 35 триллионов рублей, что на 22% больше, чем в 2023 году. Ожидают они и сокращения дефицита — до 0,9% ВВП в 2024 году с 1,8% в этом году.

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Прогнозируют россияне также увеличить свои доходы от нефти и газа — почти на четверть в следующем году до 11,5 триллионов рублей в 2024 году.

Напомним

Ранее УНН писал, со ссылкой на данные СМИ, что россия удвоила свои целевые расходы на оборону на текущий год до более чем 100 миллиардов долларов. Это составляет треть всех государственных расходов, на фоне того, как расходы на войну в Украине растут и создают нагрузку на финансы москвы.