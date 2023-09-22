Оккупанты готовят "вбросы" для дискредитации Зеленского и его команды за границей - Ермак

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Российские пропагандисты готовят ИПсО (информационно-психологическую операцию) по дискредитации украинского Президента Владимира Зеленского. Об этом предупредил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем телеграмм канале, передает УНН.

Цитата

“Есть информация, что сейчас россияне готовят информационную кампанию, целью которой является дискредитация Президента Владимира Зеленского и команды за рубежом”, — предупредил об ИПсО врага Андрей Ермак.

Детали

По данным руководителя Офиса Президента российские пропагандисты планируют использовать следующие тезисы и нарративы:

— Будут говорить о президентских выборах в рф, которые продемонстрируют твердую поддержку путина российским обществом. Будут сеять сплетни, что в Киеве царит кризис, где власть теряет доверие политических элит;

— Будут продвигать идею скандала между руководством Польши и Украины. И таким образом будут доказывать, что никакого единства Европы с Киевом не существует, и все основывается исключительно на желании использовать Украину как “военный таран” против россии;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расследование The New York Times об ударах по Константиновке — в СБУ и Офисе Президента отреагировали

— Также пропагандисты попытаются убедить Запад, что иметь дело со стабильной рф, особенно после переизбрания путина на очередной президентский срок, гораздо выгоднее, чем с Зеленским.

— В то же время, один из тезисов относительно Украины будет касаться узурпации власти Зеленским и отмены выборов;

Распространять эти псевдоутверждения, по данным Ермака, пропагандисты рф планируют в медиа, а также использовать ботофермы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Молдовы выслали главу российского пропагандистского агентства