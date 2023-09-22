Зеленский вместе с женой встретился с генерал-губернатором Канады

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Генерал-губернатором Канады Мэри Саймон и ее мужем Витом Фрейзером в Оттаве. Во время встречи Зеленский выразил благодарность Канаде за ее поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает Офис президента Украины, передает УНН.

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«Мы благодарны вам, канадскому правительству и всему канадскому народу за искреннюю и мощную поддержку, которую мы особенно почувствовали с началом полномасштабного вторжения. За то, что тысячи наших людей нашли приют в вашей стране и вы заботитесь о них со всей теплотой», – сказал Зеленский.

В свою очередь, Генерал-губернатор Канады, выступая на языке инуитов, пожелала украинскому народу сил в борьбе и не сдаваться несмотря на все трудности.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры проведут переговоры с глазу на глаз и в расширенном формате. Однако известно, что стороны будут говорить об оборонных потребностях Украины и дальнейшей поддержке нашего государства.