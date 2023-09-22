Залужный провел один из последних официальных разговоров с генералом Милли: обсудили усиление украинской ПВО и артиллерии

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел одну из последних официальных бесед с Марком Милли, ведь председатель Объединенного комитета начальников штабов США уходит с должности в конце этого месяца. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Милли за поддержку Украины, и согласовал с американским ведомством дальнейший формат работы. О ходе разговора с Милли Залужный сообщил в телеграм, передает УНН.

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“Поблагодарил лично генерала Милли. В этом месяце у моего друга заканчивается срок полномочий на посту главы объединенного комитета начальников штабов США.

С первых дней полномасштабного российского вторжения, особенно в наиболее сложные моменты этой войны, генерал Милли всегда был рядом с нашим народом. Мы ценим проведенную титаническую работу, важные советы, всестороннюю помощь и поддержку.

Пригласил его в Украину и буду иметь за честь встречать его на нашей земле. В знак продолжения тесного партнерства Украины и США генерал Милли познакомил меня со своим преемником — генералом Чарльзом Брауном”, — написал Валерий Залужный в своем телеграмм канале.

Детали

Главнокомандующий ВСУ отметил, что с преемником Милли — Брауном они уже договорились о переговорах. Планируют и в дальнейшем поддерживать высокий уровень коммуникации между оборонными ведомствами двух стран.

Во время этого телефонного разговора военные также обсудили текущую ситуацию на украинском фронте. Залужный сообщил Милли о ходе наших оборонительных и наступательных операций.

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Отдельно остановились на потребностях Вооруженных Сил Украины. И обсудили усиление украинской ПВО и артиллерии. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил американских партнеров за очередной пакет военной помощи и поддержку Украины в войне со страной-террористкой.

Напомним

Ранее УНН писал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел совещание с командующими и командирами бригад ОСУВ “Таврия” и согласовал с военными дальнейшие действия ВСУ на южном фронте.