У шойгу заявили, что силы Карабаха начали сдавать оружие под наблюдением российских "миротворцев"

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Силы Карабаха начали передавать вооружение и военную технику под контроль российских "миротворцев". Об этом с ссылкой на данные Министерство обороны россии пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В минобороны россии отметили, что их военные-миротворцы продолжают выполнять свои задачи в Нагорном Карабахе и находятся в постоянном контакте с Азербайджаном и этническими армянами Карабаха.

По данным российских военных по состоянию на 22 сентября армяне сдали шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 тысяч боеприпасов.

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В российском военном ведомстве отметили, что с момента объявления прекращения огня было зафиксировано два нарушения режима тишины. Предварительно без пострадавших.

Напомним

Азербайджан начал проводить антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе 19 сентября.

А уже на следующий день, 20 сентября, Президент Ильхам Алиев заявил, что по итогам проведенных в Карабахском регионе антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет.