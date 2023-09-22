Умер итальянский "король Георг" Джорджио Наполитано

КИЕВ. 22 сентября. УНН. На 99 году жизни скончался Джорджио Наполитано, или как ласково его зовут итальянцы “король Георг”. Это был один из важнейших президентов современной Италии. Он увел страну от возможного дефолта во время европейского долгового кризиса, а впоследствии спас и от политического паралича. О смерти политика сообщают итальянские СМИ, передает УНН.

Цитата

“В 19:45 почетный президент республики сенатор Джорджио Наполитано скончался в клинике Salvator Mundi на Джаниколо в Риме”, — сообщило издание ANSA.

Детали

Наполитано, президент, который помог спасти Италию от возможного дефолта, умер в пятницу 22 сентября в возрасте 98 лет.

Состояние здоровья политика ухудшилось в последнее время. Несколько месяцев перед смертью он провел в римской клинике.

После выхода на пенсию Наполитано периодически посещал заседания Сената, когда ему позволяло здоровье. Однако, в прошлом году он пропустил инаугурационную сессию верхней палаты, которую имел право возглавлять, как самый старший член, из-за своего слабого состояния.

После смерти у него осталась жена Клио, двое сыновей Джованни и Джулио, а также внуки.

Дополнительно

Джорджио Наполитано занимал пост главы государства с 2006 по 2015 год.

Он был ярким карьерным политиком. В 1945 году Наполитано присоединился к Коммунистической партии Италии (PCI) и был избран в парламент. А в 2006 году Джорджио Наполитано стал 11-м президентом Италии, а через семь лет был переизбран на беспрецедентный на то время второй срок.

В отставку Наполитано ушел в 2015 году, в середине своего мандата. Он заявил, что в свои 89 лет слишком стар, чтобы продолжать работу.

“Король Георг”

В ноябре 2011 года, на пике долгового кризиса в еврозоне, тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони подал в отставку после того, как потерял поддержку парламента, в результате чего Италия балансировала на грани дефолта по долгам.

Наполитано быстро назначил Марио Монти, бывшего технократа Европейской комиссии, чтобы ввести серьезные сокращения расходов и вывести страну через потрясения.

В 2013 году, когда срок полномочий Наполитано истек, его буквально уговорили согласиться на второй срок, чтобы он помог преодолеть разногласия в парламенте.

Он согласился, и несколько дней спустя, поскольку на парламентских выборах, состоявшихся месяц назад, не оказалось явного победителя, Наполитано создал право-левостороннюю коалицию под руководством левоцентристского политика Энрико Летта, положив конец беспорядку.

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Стоит отметить, что по словам итальянских журналистов, их президенты по большей части были лишь церемониальными лицами, “перерезателями ленточек” и авторами патриотических речей. Однако, это не касается Наполитано, которого ласково называют “королем Георгом”. Он практически спас страну от финансового краха, в то время как критики указали на то, что он перешел свои границы.

Наполитано наладил тесные отношения с покойным Папой Римским Бенедиктом XVI и был одним из немногих людей, которых заранее предупредили о шоковой отставке Бенедикта в феврале 2013 года.