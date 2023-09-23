Румыния подготовила украинских госслужащих к переговорам о членстве с ЕС

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Румыния присоединилась к подготовке украинских государственных служащих к переговорам о членстве с ЕС, сообщили на правительственном портале, передает УНН.

Детали

Отмечается, что группа украинских госслужащих завершила недельную учебную программу по подготовке экспертов в сфере европейской интеграции.

Обучение организовывали Министерство иностранных дел Румынии и Румынское агентство развития международного сотрудничества вместе с Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции.

Целью учебной программы является ознакомление ее участников с институциональной системой ЕС, секторальной интеграцией, доступом к структурным фондам, трансграничным сотрудничеством и экономической политикой ЕС.

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Такие учебные программы помогут повысить способность и квалификации украинских экспертов евроинтеграционной сферы, которые приобщены к процессам подготовки к переговорному процессу о членстве Украины в ЕС.

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«Украина динамично движется к открытию переговоров о членстве в ЕС, поэтому сейчас особенно важно перенимать опыт стран-членов, которые уже прошли этот путь», – прокомментировала Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Дополнение

Обучение прошли 20 государственных служащих, в частности представители Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, Офиса Президента Украины, комитетов Верховной Рады Украины, министерств и ведомств. В течение пяти учебных дней госслужащие перенимали опыт румынских коллег для успешной реализации европейских стремлений Украины.

Напомним

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