США требуют от Польши ясности по поводу поддержки Украины после спора - Bloomberg

КИЕВ. 23 сентября. УНН. США требуют от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины после того, как польские официальные лица предположили, что страна, ключевой союзник, может прекратить военную помощь стране, со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Министерства обороны США сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Чиновник заявил, что Польша по-прежнему привержена поддержке Украины, но точная позиция страны неясна.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил ранее на этой неделе, что страна прекратила поставки оружия в Украину, обостряя спор со своим восточным соседом.

"Хотя позже обе стороны призвали к ослаблению напряженности, этот широко публичный спор внезапно поставил под сомнение единство, которое определяло отношения соседей. Спор, начавшайся из-за поставок украинского зерна, которые стали политической ответственностью для Польши, рисковал подорвать европейскую солидарность с Украиной против российского вторжения", - пишет издание.

Тем не менее, как указано, американский чиновник заявил, что разногласия между союзниками еще не привели к появлению трещин в единстве коалиции, которая поддерживает Украину, и эти усилия, по словам чиновника, вероятно, растянутся на несколько лет.

По словам европейского дипломата, польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег, что военная поддержка Украины будет продолжаться, хотя и в меньших масштабах. Этот человек сказал, что потеря поддержки Польши может оказаться вредной для военных усилий Украины, поскольку это рискует подорвать единство НАТО, отмечает издание.

Дополнение

20 сентября в канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявили, что больше не передают оружие Украине, потому что сейчас вооружают Польшу.

Это произошло после того, как Польша наряду с двумя другими государствами объявила о введенных на уровне страны ограничениях на импорт украинского зерна после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запретов.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера Моравецкого об оружии для Украины неправильно поняли.

Дуда также отметил, что лично встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским "как только будет возможность".