Премьер Польши Моравецкий обратился к Зеленскому: сказал "не оскорблять поляков"

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, сказав "не оскорблять поляков". Такие слова главы польского правительства приводит 22 сентября польское издание PAP, пишет УНН.

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Моравецкий во время встречи с людьми в Свиднике подчеркнул, что в Украине продолжается война за безопасность Европы. "Мы это знаем, и помогаем отправкой оружия, организацией поставок оружия, потому что сейчас мы вооружаемся прежде всего сами. Но хаб в Жешуве, этот специальный логистический центр, работал, работает и будет работать вместе с нашими союзниками", - заверил он.

"Но я также хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН, поляки никогда этого не допустят. А защищать доброе имя поляков – это не только мой долг и честь, но и важнейшая задача правительства Республики Польша. Мы будем защищать все наши аргументы в нынешнем геополитическом контексте, и мы знаем, как эти аргументы должны быть оформлены", - сказал Моравецкий.

Матеуш Моравецкий выступил в Свиднике на предвыборном митинге. Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября.

Дополнение

20 сентября МИД Польши вызвал посла Украины Василия Зварича из-за выступления Президента Владимира Зеленского.

Также 20 сентября в канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявили, что больше не передают оружие Украине, потому что сейчас вооружают Польшу.

Это произошло после того, как Польша наряду с двумя другими государствами объявила о введенных на уровне страны ограничениях на импорт украинского зерна после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запретов.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера Моравецкого об оружии для Украины неправильно поняли.

Дуда также отметил, что лично встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским "как только будет возможность".