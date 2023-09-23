Глава МИД Венгрии встретился с лавровым: после гарантий рф энергоснабжения продвигал заявление о "готовности" россии к "переговорам"

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после гарантий рф по энергоснабжению на встрече с главой мид россии сергеем лавровым сделал заявление о готовности рф к "мирным переговорам", пишет УНН со ссылкой на венгерское издание Index.

Детали

Сийярто сообщил, что, как и на каждой Генеральной ассамблее ООН, на этот раз он провел дискуссию со своим российским коллегой.

"Было бы хорошо, если бы другие западные политики сделали то же самое, тогда, возможно, было бы больше надежды на то, что в Украине наконец-то наступит мир..." - заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии сказал, что одной из главных тем стала война в Украине.

Он заявил, что лавров заверил его, якобы "россия готова к мирным переговорам". "Очевидно, многие детали требуют уточнения. Я искренне надеюсь, что когда-то сложатся обстоятельства, которые дадут понять и Украине, и россии, что они должны как можно быстрее искать решение за столом переговоров", - заявил он.

При этом Сийярто отметил, что лавров пообещал гарантировать энергоснабжение Венгрии, поэтому поставки природного газа, нефти и ядерного топлива будут продолжаться. И что российский коллега заверил его, что его страна будет выполнять свои контрактные обязательства.

"Мы можем быть спокойны в отношении поставок энергоносителей в Венгрию. Как для поставок сырой нефти, так и для природного газа, контрактные объемы будут непрерывно доставляться в контрактное время, и то же самое будет сделано с ядерным топливом", - сказал он.

Ранее

Сийярто сообщал, что Венгрия получила согласие "Газпрома" на льготный режим оплаты основных объемов топлива.