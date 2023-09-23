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В Белом доме не смогли подтвердить сообщения об обещании Байдена передать ATACMS

В Белом доме не смогли подтвердить сообщения об обещании Байдена передать ATACMS

Карин Жан-Пьер

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Белом доме не смогли подтвердить сообщения в прессе о том, что президент США Джо Байден пообещал Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США предоставят ракеты ATACMS. Об этом во время брифинга 22 сентября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет УНН.

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"Итак, еще раз, я просто не собираюсь подтверждать сообщения. Послушайте - и Джейк (Салливан) также это сказал, когда был здесь - президент (Джо Байден) уже давно говорил в прошлом, что ATACMS не исключено из обсуждения. Но мне просто нечего объявить", - отметила она.

При этом пресс-секретарь указала, что США продолжат оказывать поддержку Украине помощью в сфере безопасности. "Так что это наше обязательство. Мы будем там столько, сколько они - столько, сколько потребуется. Я просто не могу подтвердить эти сообщения", - сказала Жан-Пьер.

В Пентагоне также не было подтверждения такой новости, сообщает корреспондент Голоса Америки по вопросам национальной безопасности Джеф Селдин.

Дополнение

22 сентября NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя Конгресса, знакомых с дискуссиями, сообщило, что Байден сказал Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят небольшую партию ракет ATACMS.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь, Белый дом, Джо Байден, Владимир Зеленский
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