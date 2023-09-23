Не появляются на заседаниях: стали известны имена нардепов, которые не получают зарплату

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Пятеро народных депутатов не получают зарплату, потому что не появляются на заседаниях Верховной Рады. Список, как сообщает Радио Свобода, предоставил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНН.

Детали

Как сообщается, список народных депутатов, которые не получают зарплату, потому что не появляются на заседаниях, получило Радио Свобода от главы Верховной Рады Руслана Стефанчука после интервью с ним.

Издание перечислило их имена:

Анжелика Лабунская (фракция «Батькивщина»);

Игорь Палица (депутатская группа «За Будущее»);

Степан Ивахив (депутатская группа «За Будущее»);

Федор Христенко (запрещенная партия «ОПЗЖ»);

Сергей Шахов (депутатская группа «Доверие»).

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«Вы должны понять тоже одну вещь: у нас с начала войны более 10 народных депутатов находятся за пределами Украины. И мы сделали все для того, чтобы они в предусмотренный Конституцией способ, а не своевольно сложили свои полномочия», – сказал при этом Стефанчук в интервью.

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