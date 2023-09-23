FT узнало детали о решении США по поставкам ATACMS

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Financial Times сообщило детали о решении США по поставкам дальнобойных ракет ATACMS, которые просила Украина, передает УНН.

Детали

"Президент США Джо Байден решил отправить в Украину американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, после месяцев обсуждений, предоставить ли Киеву эти боеприпасы, сообщают источники, знакомые с вопросом", - пишет FT.

Как сообщает издание, "решение было принято перед визитом Президента Украины Владимира Зеленского в США на этой неделе, но администрация Байдена решила не объявлять об этом публично".

По словам источников, Вашингтон определился с версией ракет. По словам людей, знакомых с ходом дискуссии, отправка типа с кассетными бомбами поможет уменьшить некоторые беспокойства официальных лиц, поскольку они не истощат запасы ракет с унитарными боеголовками.

Ранее

22 сентября NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя Конгресса, знакомых с дискуссиями, сообщило, что Байден сказал Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят небольшую партию ракет ATACMS.

В Белом доме после этого не смогли подтвердить сообщение об обещании Байдена передать ATACMS.