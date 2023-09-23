Отложение имплементации "закона об олигархах": какова дальнейшая судьба норматива

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украина откладывает имплементацию "закона об олигархах" до окончания войны, но имеет комплексную систему законодательства для борьбы с олигархами. Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Украинский закон об олигархах вызывает беспокойство у Еврокомиссии и Венецианской комиссии. Они считают, что некоторые нормы закона не соответствуют Европейской конвенции по правам человека.

На вопрос, какова сейчас судьба «закона об олигархах», Стефанчук отметил, что Украина выбрала комплексный подход к решению этого вопроса.

“ Это вообще уникальный закон. Потому что мы получали очень много выводов и рекомендаций. Украина выбрала свой путь. Свой путь – это закон, в котором предусматриваются те или иные вещи, связанные с борьбой с олигархами. Комиссия сказала, что возможен и такой путь, но надо комплексно развивать и другое законодательство, в частности антитрастовое законодательство, в частности законодательство с политическими партиями и другие", - отметил он

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"Я просто хочу отчитаться, что уже сделала Верховная Рада. Мы приняли уже новый закон об изменениях в Антимонопольный комитет, где четко предусматривали все требования, которые были у Венецианской комиссии, мы приняли соответствующий закон об изменениях об отчетности политических партий, где тоже предусмотрели эти все вещи. Мы сейчас на стадии регистрации закона о лоббизме, где будут четко предусмотрены тоже эти все вещи, связанные с этим. И мы приняли закон, он подписан президентом, о правотворческой деятельности, который предусматривает четкие требования ко всем нормативно-правовым актам, которые существуют в Украине. Это такой комплексный подход, по которому мы идем”, - сказал Стефанчук.

Он отметил, что очень надеется, даже без имплементации закона об олигархах, Украина уже имеет широкую систему законодательства, которая может защитить страну от олигархического влияния.

Стефанчук также добавил, что сейчас «закон об олигархах» существует, но его имплементация в подзаконных актах отложена до окончания войны. Вместо этого Украина будет работать над другими законодательными актами, которые уже приняты.

Напомним

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины отложил создание реестра олигархов до окончания войны. Об этом говорится в распоряжении правительства № 827-р от 19 сентября.

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